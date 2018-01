Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Futebolista Majeed Waris vai ser pai

Jogador é o novo reforço do FC Porto e mudou-se recentemente para Portugal.

O ano começou da melhor maneira para Majeed Waris.



O futebolista é o novo reforço do FC Porto e mudou-se recentemente para Portugal, onde já começou os treinos com a equipa dos azuis-e-brancos.



Mas as novidades na vida do novo dragão não se ficam por aqui. O futebolista e a companheira, Habiba Sinare, vão ser pais.



A novidade foi dada pelo jogador, que aproveitou o aniversário da mais que tudo para anunciar a novidade. "Obrigada por tudo o que fizeste pela minha vida. O melhor presente vai chegar".