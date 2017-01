Gaia é um sonho à beira-rio

Vila Nova de Gaia é também conhecida pela sua extensão de praia. No total são 18 quilómetros de areal, sempre muito procurado durante a época mais quente. Toda esta zona de costa oferece uma ciclovia e zona pedonal ideais para passeios.



E é mesmo junto à costa, perto do oceano Atlântico, que se encontra um dos grandes pontos de atração - a capela do Senhor da Pedra, na zona de Miramar, freguesia de Arcozelo. Construída em 1686, sobre um rochedo fustigado pelo mar, é um dos locais de passagem obrigatória.



Na cidade, destaque ainda para o Mosteiro de Grijó e o Convento Corpus Christi.



Quem se encontra em Gaia não pode, nem deve, perder a hipótese de conhecer as caves do vinho do Porto. Há várias que devem ser visitadas e onde até é pecado não degustar um cálice das várias marcas produtoras de vinho. Não visitar as caves é como ir a Lisboa e não comer um pastel de Belém.

Quem está no cais de vila nova de gaia e olha para Norte, para a outra margem do rio Douro, admira a cidade do Porto. É deste local privilegiado que se tiram todos os dias obrigatórias fotografias, grande parte delas captadas por turistas que visitam Gaia pela primeira vez. As imagens parecem verdadeiros quadros: com o rio, os barcos rabelos, as casas nas escarpas e as pontes, entre elas a D. Luiz I, uma das mais conhecidas e que liga este concelho ao Porto. Muitos dizem que esta é uma cidade de sonho à beira-rio.Mas não é só neste local que Vila Nova de Gaia desfruta de beleza. Quem sobe ao jardim do Morro e acede ao Mosteiro da Serra do Pilar fica maravilhado. Não só pelas vistas, mas também pelo glorioso edifício, classificado como património da Humanidade em 1996. A igreja destaca-se pelas formas circulares e pela requintada abóbada hemisférica. No interior salientam-se os trabalhos em talha e as imagens setecentistas. Há ainda um claustro, também ele circular, composto por 36 capitéis do estilo jónico.Mas deixando as vistas de parte e voltando ao cais de Gaia, encontramos um teleférico que faz a ligação deste local ao jardim do Morro. É daqui, a Sul do rio Douro, que se pode ter, também, uma ideia da beleza das casas desta cidade. É certo que se veem muitos telhados, mas quem faz a viagem fica rendido.