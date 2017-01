Galeria aposta no peixe

Também várias sobremesas - todas feitas no local - são alvo de prémios, como o bolo real ou o doce de vinagre, mas podem não agradar a todos. O doce de amêndoa com requeijão ou as farófias são uma ótima alternativa.



Acompanhada de fruta, batatas fritas e arroz, continua a ser o prato mais pedido, de acordo com o proprietário, Carlos Dias. O vinho é também importante nesta casa, que recentemente ganhou uma garrafeira para 1200 garrafas.Também várias sobremesas - todas feitas no local - são alvo de prémios, como o bolo real ou o doce de vinagre, mas podem não agradar a todos. O doce de amêndoa com requeijão ou as farófias são uma ótima alternativa.

É com peixe que se promove e com o peixe conquista. No Galeria, os pratos vindos do mar são famosos e muitos deles receberam o primeiro prémio no concurso de gastronomia de Almada, que já tem 12 edições.Falamos da soparra da Trafaria, dos nacos de polvo em vinho tinto ou da cataplana de tamboril, entre outros. Todos com boas críticas dos clientes.O peixe surgiu como forma de promover um produto da zona mas também para superar o prato que deu fama à Galeria e depois se tornou menos exclusivo: a Carvoada.Em vez da pedra, vem para a mesa uma espécie de tacho com grelha e carvão no interior. A carne é temperada e cozinhada pelo cliente, que, depois, pode adicionar os molhos que se lhe juntam.