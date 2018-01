Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ganhe hábitos de prática desportiva para começar em grande o Ano Novo

Não basta a inscrição no ginásio... é preciso ir e treinar no duro.

Por Mário Figueiredo | 00:20

Ano novo, vida nova. A entrada de um novo ano é tempo de reflexão e para traçar novas metas. Nos 12 desejos de fim de ano há sempre um dedicado a uma prática mais regular de atividade física, mas este geralmente ‘morre’ cedo.



Na hora de fazer as resoluções de ano novo deve ter atenção à prática de atividade física. Se já faz, deve optar por fazer mais, mais regular ou mais intensa. Desporto é sinónimo de saúde, o primeiro desejo da tal lista. Assim, se não gosta de fazer desporto à chuva ou ao frio, deve optar por inscrever-se num ginásio.



Atenção que a inscrição não dá de imediato perda de peso e boa forma. É preciso ir. Pode treinar com supervisão de quem percebe. Pode fazer um treino progressivo e menos doloroso. É que os quilinhos ganhos no Natal custam a desaparecer. Além disso, o ginásio permite uma variedade de atividades e pode praticá-las em grupo. É menos saturante e mais agradável, pois pode participar nas aulas. Fica também com a possibilidade de treinar antes ou depois do trabalho, com conforto.



O início do ano é uma fase crucial. Na primeira e na segunda semanas não falta vontade, mas a partir daí são muitos os que vão abandonando aos poucos, justificando com falta de tempo, isto ou aquilo. Para quem gosta de treinar ao ar livre pode optar pela corrida, marcha ou bicicleta.



O ideal é treinar de manhã. Acorda mais cedo e ganha um dia mais enérgico. O cansaço só o vai sentir à noite. Deite-se mais cedo. Assim, não tem tempo para desculpas. Esta é mesmo a primeira de três dicas para treinar com regularidade. A segunda é treinar em conjunto.



Uns puxam pelos outros e é difícil combinar um treino e faltar, sabendo que todos os outros estão presentes. A terceira é insistir no hábito de treino. Estudos revelam que são necessários 40 dias para se instalarem novos hábitos, como a atividade física. Não perca tempo e bons treinos!