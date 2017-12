Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gelados a pensar no Natal

Maior loja do mundo da rede Amorino abriu portas na baixa do Porto.

Por Patrícia Lima Leitão | 20.12.17

Durante a quadra de natal, entrar na nova loja amorino do Porto e saborear um gelado em forma de flor com pétalas terá um gosto diferente. É que, até ao final deste mês os gelados são ornamentados com a figura do Pai Natal em açúcar, tudo isto a pensar numa época mais doce.



Esta é a maior loja da rede Amorino em todo o mundo. Bem junto à icónica livraria Lello, na Baixa da cidade, a gelataria abriu portas em novembro e é já um sucesso.



Para as estações do ano mais frias, a marca apresenta, além do gelado 'natalício' dez variedades de chocolate quente - de laranja, canela ou até com pimenta.



Quanto aos gelados, sem esquecer o famoso macaron de gelado, não falta o que escolher: são 26 os sabores (dez dos quais vegan) que se juntam aos crepes e waffles. Todos os produtos são biológicos, de origens selecionadas, e sem glúten.



A loja, que facilmente se confundiria com uma florista, destaca um sabor de dois em dois meses; o cheesecake está agora em alta.