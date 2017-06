Gelados bem originais

Em 2016, a geladaria ganhou duas medalhas de ouro pelo sorvete de morango de Almeirim e pelo gelado de celeste de Santa Clara no concurso ‘Great Taste Award’.



Agora, a Pascoalini abriu uma loja própria no Príncipe Real, em Lisboa, apetrechada com um balcão especial para desgustação da variedade de sabores existentes.Em 2016, a geladaria ganhou duas medalhas de ouro pelo sorvete de morango de Almeirim e pelo gelado de celeste de Santa Clara no concurso ‘Great Taste Award’.

Pascoalini é a geladaria artesanal que está a ‘alargar’ fronteiras. A conhecida marca de gelados de Santarém tem percorrido o país para mostrar as suas inovações no mundo dos gelados, através de um projeto ‘Street Food’.Encontram-se gelados para todos os gostos e há que destacar os mais inovadores, como é o caso dos inspirados em doces regionais do Ribatejo. Celestes, os doces conventuais de ovo e amêndoa, Pampilhos, os bolos escalabitanos, e a mousse de chocolate com arrepiado, oriunda de Almoster, são alguns exemplos da originalidade.Existem, também, os gelados comuns, como os de fruta, que não contêm leite ou natas, com 0% de gordura.