Gémeas de Ivete Sangalo nascem em pleno Carnaval

Cantora brasileira fez a festa no hospital e partilhou vídeo com os fãs.

11:24

Ivete Sangalo, de 45 anos, deu à luz duas meninas este sábado, em plena celebração do Carnaval, uma das festas mais importantes do Brasil.A cantora não foi, assim, ir ao sambódromo, mas fez a festa no hospital, horas antes de ver nascer as filhas gémeas.No Instagram, a brasileira partilhou um vídeo a dançar com família e amigos na maternidade, a celebrar o Carnaval e a mostrar boa disposição."E é com muita alegria que a mamãe mais feliz do mundo vai fazer o maior carnaval da sua vida na maternidade! Orem por nós! Deus comigo sempre", disse a cantora, na publicação.Poucas horas depois chegava a confirmação: Ivete tinha dado à luz duas meninas, com três quilos cada, de cesariana.Desconhece-se, para já, quais os nomes dos rebentos da cantora e do nutricionista Daniel Cady. Os dois já são pais de um menino, Marcelo, de oito anos.