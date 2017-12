Gémeas de Luciana Abreu correm "risco de vida"

Atriz foi internada de urgência. Cantora dá à luz dentro de horas.

15:17

Luciana Abreu foi internada de urgência este sábado no Hospital de Cascais. "Neste momento, as gêmeas correm risco de vida, porque estão a sofrer do síndrome da transfusão feto-fetal", declarou a atriz nas redes sociais. "As gémeas nascerão dentro de algumas horas e lutarão pelas suas vidas", acrescentou.

A cantora deu a notícia nas redes sociais, através de uma fotografia onde surge deitada numa maca na companhia do marido, Daniel Souza.

"Sem rodeios, fui internada de emergência […], que mais uma vez acolhe as minhas filhas e a mim com o maior profissionalismo e carinho de sempre", informou a atriz.

Grávida de seis meses, Lucy contou que a causa do internamento se deve a uma "gestação gemelar, monocoriônoca (tem apenas uma placenta, 1 caso em 10 mil)" e adianta que a situação é grave.