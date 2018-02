Gémeas de Luciana Abreu já estão em casa

Amoor e Valentine Viktória nasceram prematuras e estiveram a lutar pela vida durante 2 meses.

Dois meses após terem nascido prematuras, as gémeas de Luciana Abreu já saíram da Maternidade Alfredo da Costa e estão com a mãe em casa. O anúncio foi feito pela atriz e cantora, de 32 anos, nas redes sociais, que recordou os momentos difíceis de "extensa luta de gladiadoras de Amoor e Valentine Viktória.

"Apesar da hora, é com grande alegria, que partilho esta feliz notícia. Após uma extensa luta de gladiadoras, as nossas valentes já estão em casa, rodeadas de mimos e cuidados parentais", escreve Luciana Abreu no Instagram, na legenda que acompanha uma imagem de uma cara sorridente com fotografias de Luciana Abreu, das filhas mais velhas, do marido Daniel Souza e da amiga Ana Micaela.

"Não temos palavras , para agradecer tanto apoio, carinho e compreensão, durante exatamente, estes 2 meses de crença, luta e rotinas, na Maternidade mais digna que conheço", diz a estrela da SIC, que durante todo o processo difícil, em que as filhas lutaram pela vida, nunca se cansou de elogiar o trabalho da Maternidade Alfredo da Costa, onde as meninas estiveram internadas, numa incubadora.

"Um abraço sem dimensão, a todos vós. Um beijo das gémeas", finaliza Lucy.

As gémeas Amoor e Valentine nasceram três meses antes do previsto. Luciana Abreu foi internada de urgência no dia 23 de dezembro, depois de ter explicado aos fãs e seguidores que tinha uma gravidez gemelar monocoriónica (em que os bebés se desenvolvem com apenas uma placenta). Esta é uma condição rara que só acontece uma vez a cada 10 mil gravidezes de gémeos.