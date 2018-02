Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gémeas de Luciana Abreu podem ter alta em um mês

Saúde das meninas evolui favoravelmente.

08:56

As filhas gémeas de Luciana Abreu, Amoor e Valentine, continuam a ganhar peso na Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, e a sua evolução tem sido muito favorável.



Segundo apurou o CM, se o estado de saúde das prematuras continuar a evoluir favoravelmente, estas poderão ter alta dentro de um mês.



Recorde-se que as gémeas nasceram no dia 23 de dezembro, mais de dois meses antes do previsto.



No início, Lucy ainda partilhou notícias sobre o estado de saúde das filhas, mas desde então tem permanecido em silêncio. A atriz é visita diária na maternidade, na companhia do marido, Daniel Souza.