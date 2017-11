Gémeos de Beyoncé e Jay-Z são fotografados pela primeira vez

Sir e Rumi nasceram em junho mas só agora os fãs puderam ver imagens.

Por Catarina Figueiredo | 16:06

Rumi e Sir, os filhos gémeos dos artistas norte-americanos Beyoncé e Jay-Z, já nasceram há cinco meses , mas só este sábado é que os fãs do casal puderam ver imagens dos seus rostos pela primeira vez.As crianças foram fotografadas numa mansão em Miami, na Florida, EUA, quando estavam acompanhadas pelos pais e ainda pela avó Tina Knowles (mãe de Beyoncé) e pela irmã mais velha, Blue Ivy, de cinco anos. As imagens tiradas por paparazzi foram divulgadas em exclusivo pelo jornal Daily Mail.Nas fotografias, a cantora surge em fato-de-banho a segurar nos braços o pequeno Sir, visivelmente enternecida. A menina, Rumi, surge ao colo da avó e de outra mulher que acompanha a família, com uma laço branco na cabeça.A família encontrava-se em Miami por causa do concerto que Jay-Z ia dar na noite de sábado, no Amway Center, em Orlando.Até hoje, o casal só tinha partilhado com o público uma fotografia dos bebés , quando estes ainda eram recém-nascidos, ao colo da mãe.