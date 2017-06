Gémeos de Beyoncé nascem prematuros e com icterícia

De acordo com fontes próximas da família dos músicos, os gémeos terão nascido com icterícia, algo que acontece devido a altos níveis de bilirrubina no sangue e que provoca um tom de pele amarelado.Apesar de o problema obrigar (na maioria faz vezes) ao internamento dos bebés, é bastante comum nos recém-nascidos, e na maior parte dos casos, é resolvido com facilidade. gravidez de Beyoncé foi anunciada no dia 1 de fevereiro , através das redes sociais. A notícia teve uma enorme repercussão na Internet, atingido recordes de partilha e de 'tweets' por minuto, nunca antes conseguidos por qualquer outra celebridade.Recorde-se que Beyocé e Jay-Z são casados desde 2008 e foram pais da primeira filha, Blue Ivy, em janeiro de 2012.