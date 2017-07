Gémeos de Cristiano Ronaldo nasceram na Califórnia

Jornal revela detalhes sobre nascimento de Eva e Mateo.

08.07.17

O nascimento de Eva e Mateo, filhos de Cristiano Ronaldo, geraram muitas especulações durante vários meses.O jornal Daily Mail revelou, este sábado, mais detalhes sobre as duas crianças que, segundo o mesmo, foram concebidas num laboratório através de uma barriga de aluguer.O periódico teve acesso a documentos de consulta pública do Supremo Tribunal da Califórnia, EUA, onde os certificados dos gémeos revelam que os bebés nasceram em La Mesa, no estado norte-americano, e que o parto aconteceu no hospital Sharp Grossmont. Nesta mesma unidade hospitalar nasceu Cristianinho, o filho mais velho do capitão da seleção portuguesa que também foi concebido por barriga de aluguer e a quem o jogador deu o nome de Cristiano Ronaldo Júnior.Mateo dos Santos foi o primeiro a nascer às nove horas e sete minutos. Eva Maria nasceu um minuto depois.Nos mesmo documentos não há qualquer indicação sobre a mulher que deu à luz as crianças.