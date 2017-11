Mãe do craque português só conheceu a neta dois dias depois do nascimento e prepara regresso à Madeira.

Por Rute Lourenço

A relação tensa entre Dolores Aveiro e Georgina Rodríguez culminou num momento polémico, no dia do nascimento de Alana Martina. Em guerra com a sogra, Gio não quis que a mãe de Ronaldo estivesse presente no parto, tendo autorizado apenas a presença da sua família, nomeadamente a mãe. E a polémica continua agora que a jovem espanhola, de 23 anos, está de regresso a La Finca.