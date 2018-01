Georgina emociona-se ao visitar casa da infância de Ronaldo

"Foi muito emocionante conhecer o lugar onde se criou a lenda", escreveu a namorada do craque.

A cumplicidade de Cristiano Ronaldo com a namorada, Georgina Rodriguez, está cada vez mais visível, e a prova disso aconteceu nos últimos dias de 2017 quando o craque português partilhou memórias da sua infância com a namorada.

Georgina Rodríguez publicou uma imagem, este sábado, acompanhada pelo melhor do mundo que está a tornar-se viral nas redes sociais. A modelo espanhola conheceu a casa de infância que viu crescer Cristiano Ronaldo.

"E pronto, dás-te conta do quão poderoso pode ser um pensamento, uma ilusão, viver positivamente e com sonhos. Há uns dias, quando nos despedíamos do ano e começávamos 2018 na Madeira, levaram-me a conhecer a rua onde cresceu o meu amor. Uma dessas visitas especiais que marcaram. Esta fotografia foi tirada na sua antiga casa, onde Cristiano cresceu", começou por escrever a namorada do craque português.



"Lembro-me do meu cunhado Hugo contar-me anedotas e na minha cara desenhar-se logo um sorriso quando o imagino ali, um Cristiano pequenino a passar horas e horas a jogar apenas concentrado na bola lançando-a contra a parede com um pé e com o outro. Este era um lugar especial, respirava-se a ilusão, estava cheio de sonhos, esforço, superação, pensamentos tão fortes e profundos, que um dia deixaram de ser sonhos e desejos para converterem-se na SUA REALIDADE", acrescentou.



"Foi muito emocionante conhecer o lugar onde se criou a Lenda", escreveu ainda Georgina Rodríguez na legenda da imagem.









A fotografia publicada por Georgina conta já com quase meio milhão de gostos.



De recordar que Ronaldo e Georgina têm demonstrado o amor um pelo outro nas redes sociais, e há quem já fale em casamento.