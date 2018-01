Georgina emocionada em visita à casa onde Ronaldo cresceu

"É um lugar especial, respirava-se esperança, estava cheio de sonhos, esforço e superação", afirma a namorada do craque.

A namorada de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, assumiu nas redes sociais que ficou muito emocionada durante uma visita "especial" que fez com o futebolista à antiga casa da família Aveiro, na Madeira.

"E de repente percebes o quando poderoso pode ser um pensamento, um sonho, viver positivo e com ilusões. Há uns dias, quando acabávamos o ano e começávamos 2018 na Madeira, levaram-me a conhecer a rua onde cresceu o meu amor. Foi uma visita daquelas especiais e que marcam", escreve Georgina nas redes sociais, num texto que acompanha uma foto da jovem modelo com Cristiano Ronaldo, junto ao local onde CR7 chegou a viver com o pai, a mãe, Dolores Aveiro, e os irmãos, Hugo, Katia e Elma.

"Recordo-me do meu cunhado Hugo a contar-me as histórias que ali passaram e desenha-se um sorriso na minha cara, enquanto o imagino ali, um Cris pequenino, que passa horas e horas a jogar, apenas concentrado na sua bola, atirando-a contra a parede, com um pé e depois com outro. Este é um lugar especial, respirava-se esperança, estava cheio de sonhos, esforço e superação, pensamento tão fortes e profundos que um dia deixaram de ser sonhos e converteram-se em realidade", afirma Goergina, emocionada.

A modelo elogia a força, a coragem e a perseverança do namorado e pai da sua filha, Alana Martina, recordando que o craque português nunca desistiu do sonho de ser futebolista profissional.

"Tudo o que o nosso ser projeta e luta por conseguir torna-se realidade. Daí a importância de manter a mente limpa e a alma em paz, sendo-se sempre positivo. Que nada nem ninguém nos limite ou nos diga onde somos ou não capazes de chegar. E se o fazem, devemos ser conscientes que esse limites são os de quem está a falar, nunca os nossos. Foi muito emocionante conhecer o lugar onde cresceu ‘A Lenda’", finaliza Georgina Rodríguez, numa publicação que conta com quase 870 mil ‘gostos’.