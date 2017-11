Georgina faz declaração de amor a Ronaldo a semanas de ser mãe

"Estarei aqui a amar-te, a dar-te apoio, carinho, tranquilidade e todo o que precisares quando chegares a casa", escreveu.

20:35

Brindemos, por agora sem álcool mas com o teu merecido troféu, por todo o esfoço, dedicação, sacrifício e tantas horas de treino para estares a um nível tão alto. A tua vida é o futebol e isso está bem refletido em campo", começa por elogiar.



"Continua assim, lutando sempre, e eu estarei aqui a amar-te, a dar-te apoio, carinho, tranquilidade e todo o que precisares quando chegares a casa. Nos bons e maus momentos, nem poderia ser de outra forma. Amamos-te e admiramos-te, campeão", finalizou a modelo.





Georgina Rodríguez fez uma apaixonada declaração a Cristiano Ronaldo no Instagram. A modelo espanhola, a poucas semanas de ser mãe do quarto filho do craque, mostra o seu amor ao craque português com palavras bastante sentidas.Ao publicar uma foto dos dois na gala 'The Best', onde Ronaldo venceu o prémio de Melhor Jogador, Gio aproveitou para deixar uma declaração especial: "Gio é muito próxima dos filhos de Cristiano Ronaldo e está a poucas semanas de ter o primeiro filho em comum com o craque. Inclusivamente, no vídeo onde foi revelado o nome da menina que está prestes a chegar, Cristianinho chamou 'mãe' à espanhola.Ronaldo já é pai de Cristianinho, Eva e Mateo. Alana Martina foi o nome escolhido para a segunda menina de CR7.