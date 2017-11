Namorada de Cristiano Ronaldo vibra com treino do enteado e ignora a ‘sogra’.

Por Rute Lourenço | 01:30

A cumplicidade entre Georgina Rodríguez e Cristianinho é cada vez mais evidente e, no domingo, durante um treino da criança na equipa A del Pozuelo, em Madrid, a namorada de Cristiano Ronaldo desempenhou um verdadeiro papel de mãe do menino: vibrou com os lances, filmou as melhores jogadas e até foi buscar uma toalha para limpar o suor do filho do craque, de sete anos.