Georgina partilha foto de família com Ronaldo

Cristiano aparece com Eva ao colo, enquanto Cristianinho fica com Mateo e Gio segura Alana.

18.12.17

Georgina Rodríguez partilhou, esta segunda-feira, uma ternurenta fotografia de família nas redes sociais.Depois de viajarem até aos Emirados Árabes Unidos para acompanhar o Real Madrid na final do Mundial de Clubes, a namorada e Cristiano Ronaldo estão de regresso a Madrid e decidiram partilhar no Instagram uma nova imagem familiar. Nela, Cristiano Ronaldo e Gio posam com os gémeos Eva e Mateo, Cristianinho e Alana Martina, com apenas um mês de vida."A criar amor contigo e a fazer a vida a teu lado", escreveu a jovem na sua conta de Instagram.