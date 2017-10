Georgina partilha retrato de família com Ronaldo

Modelo espanhola prepara-se para ser mãe do 4.º filho do craque português.

No mesmo dia em que Cristiano Ronaldo decide levar a namorada a almoçar no ‘melhor restaurante’ de Madrid, Georgina resolveu partilhar com os fãs uma fotografia em família.

Na imagem, a jovem espanhola que se prepara para ser mãe está acompanhada por Cristiano Ronaldo, Cristianinho, e os gémeos, Eva e Mateo.

Georgina Rodríguez, grávida de oito meses, surge na fotografia com Mateo ao colo, enquanto o craque português segura em Eva.

Ao que tudo indica, o casal está a passar por uma boa fase, e dentro de semanas Cristiano Ronaldo vê a sua família a aumentar com a chegada do quarto filho, fruto da relação com a modelo espanhola.