Georgina rendida aos gémeos de Ronaldo

Espanhola mostra-se dedicada aos filhos do craque português.

Georgina Rodríguez, de 23 anos, voltou a partilhar uma fotografia ternurenta com os seguidores das plataformas sociais.



Desta vez, a namorada de Cristiano Ronaldo surge com um dos enteados gémeos ao colo a puxar-lhe o cabelo e garante: "Às vezes o amor dói... Não me puxem os cabelos!".



Também Dolores Aveiro não ficou indiferente à simpatia dos netos gémeos, Eva e Mateo, nascidos em junho do ano passado, e publicou uma imagem em que as duas crianças aparecem sentadas num sofá a sorrir para a câmara fotográfica da avó.



Na legenda escreveu: "Lindos, a minha vida". A foto tem já mais de 80 mil ‘gostos’.