Gio nas urgências com filho de Cristiano Ronaldo

Espanhola foi a hospital de Madrid.

00:58

Sempre dedicada aos filhos de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez esteve esta quinta–feira nas Urgências de um hospital de Madrid com o pequeno Mateo, de oito meses.



A espanhola de 24 anos chegou acompanhada de um motorista e deixou a unidade hospitalar horas depois, ao lado de um segurança. De acordo com a imprensa espanhola, tudo não passou de um susto e o bebé encontra-se "bem".



Para mostrar que o pequeno Mateo já está recuperado, no final do dia Cristiano Ronaldo partilhou uma fotografia com todos os filhos na sua casa de La Finca. A imagem foi muito elogiada pelos seguidores do craque.