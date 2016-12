Gloria Pires mostra boa forma nas redes sociais

Cleo Pires partilhou no Instagram uma fotografia com a mãe, Gloria Pires, e com a irmã Antonia Morais em biquíni durante as férias de final de ano em Miami, nos EUA.



A imagem, onde as três aparecem em biquíni está a fazer sucesso e mostra que a genética favoreceu a família Pires.

A atriz, de 53 anos, recebeu muitos elogios pela sua boa forma física e a foto do trio já conta com mais de 225 mil gostos na rede social.





Kekéu, Tota, e Glow #whogonstopus #latinwomen #rideordie Uma foto publicada por Cleo Pires. Atriz/Actress (@cleopires_oficial) a Dez 26, 2016 às 6:17 PST

