Por Lusa | 13:02

A GNR registou quatro vítimas mortais nas estradas nos primeiros dois dias da operação "Natal Tranquilo", mais três do que no mesmo período do ano passado, disse fonte da corporação.

A mesma fonte precisou à agência Lusa que este ano houve 452 acidentes nos primeiros dois dias, menos 62 do que em 2016, havendo ainda uma descida de 34 no número de feridos leves, que atualmente são 116.

Na contabilidade de feridos graves há este ano oito pessoas, mais três do que no ano passado.