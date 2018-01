Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gonçalo Diniz e Sofia Cerveira estão noivos

Ator, que venceu um cancro, pediu a apresentadora em casamento.

15:51

O ator Gonçalo Diniz partilhou nas redes sociais que pediu Sofia Cerveira em casamento. Depois da luta contra o cancro, o ator está a viver um dos melhores momentos da sua vida.



Numa publicação, Gonçalo partilhou três fotografias do momento em pediu a mão de Sofia. No texto que acompanha as fotos, o ator acrescentou "Sofia Cerveira, estás noiva".



O ator fez o pedido no dia do batizado da filha do casal.