“Gosto mais de usar biquíni”, diz Martina Hrebenyuk

Apaixonada por viagens, a modelo quer visitar Nova Iorque.

Martina Hrebenyuk nasceu a 19 de maio de 1990. É licenciada em Línguas, Literaturas e Culturas e tem mestrado em Administração Pública.



Trabalha como relações-públicas do grupo Main/Bliss. É manequim e já protagonizou várias campanhas publicitárias, nas quais mostra a sua sensualidade e beleza.



- Onde costuma passar as férias de verão?

– As minhas ‘férias’ de verão costumam ser a trabalhar. Costumo tirar férias noutras alturas do ano, porque agora é quando tenho mais trabalho.



- Praia ou piscina?

– Gosto de ambas as coisas, mas praia é praia.



- Qual é a sua praia preferida?

– Portugal tem praias lindíssimas, mas a minha preferida é a praia dos Galapinhos, em Setúbal. Adoro!



- Fato de banho ou biquíni?

– Gosto mais de usar biquíni, confesso.



- Gosta de fazer topless?

– Respeito quem faça, mas pessoalmente não gosto.



- O que não pode faltar no seu saco de praia?

– No meu saco de praia não pode faltar protetor 50, pois tenho a pele muito branquinha.



- Quais são os seus cuidados de beleza?

– Não tenho grandes segredos, apenas usar um bom hidratante para o corpo e a cara.



- Almoçar ou jantar fora?

– Jantar tem outro encanto.



- Resort de luxo ou viagem de mochila às costas?

– Gosto mais de resort de luxo.



- Qual foi a melhor viagem que já fez?

– México, mas sinto que ainda deixei muita coisa por visitar.



- Se tivesse um bilhete de ida, qual seria o destino?

– Nova Iorque.



- Sexo na estação quente é melhor?

– A questão da estação para mim é mito, depende é do parceiro.



- Complete. O calor no verão é bom para...

– A boa disposição!