Goucha canta com o companheiro no Natal

Apresentador partilhou um vídeo onde aparece acompanhado por Rui Oliveira.

19:35

Manuel Luís Goucha partilhou um vídeo onde surge a cantar uma das músicas de Natal mais emblemáticas ao lado do companheiro, Rui Oliveira. A escolha do casal recaiu na canção 'Noite Feliz'.

"É o que dá andarmos a ouvir esta canção em todos os concertos. Perdoem-nos o assassinato, o melhor mesmo é irmos dormir. Tenham uma noite feliz", escreveu o apresentador na legenda do vídeo.





O vídeo partilhado no passado dia 23 deste mês, na página oficial do apresentador da TVI, recebeu vários elogios dos internautas. "Parabéns ao coro e boas festas", escreveu um fã.



De recordar que Manuel Luís Goucha foi esta terça-feira apontado como o novo apresentador da sétima edição da 'Casa dos Segredos', substituindo assim Teresa Guilherme que protagonizou as últimas cinco edições.