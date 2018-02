Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Goucha deixa Teresa Guilherme triste

Manuel Luís não avisou apresentadora de que ia substituí-la na ‘Casa dos Segredos’, da TVI, e esta ficou magoada.

09:08

Prestes a substituir Teresa Guilherme na condução do programa Casa dos Segredos, Manuel Luís Goucha garante que não está de costas voltadas com a apresentadora, mas assume que a amizade saiu beliscada por causa do trabalho.



"A Teresa ficou um bocadinho triste comigo porque não lhe disse nada, mas não podia. Era uma notícia que competia ser dada pelo Bruno Santos, enquanto porta-voz da Direção de Programas", começa por explicar Goucha em entrevista à ‘TV Mais’, acrescentando que, mal a direção avisou Teresa, contactou a amiga.



"Pedi-lhe [a Bruno Santos] para que, no segundo em que contasse, me avisasse. Porque queria mandar-lhe uma mensagem. E foi pacífico. A Teresa disse-me mesmo: ‘Só fiquei um bocadinho sentida pelo facto de não me teres contado. Tu também vais fazê-lo muito bem’", diz Goucha, que não esconde o entusiasmo pelo novo desafio.