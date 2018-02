Goucha lança farpas a Teresa Guilherme

Apresentador recupera telespectadores e lamenta que a antecessora não lhe tenha enviado uma mensagem de boa sorte.

Por João Monteiro de Matos e Duarte Faria | 01:30

Era o tudo ou nada para Manuel Luís Goucha, mas o apresentador provou que os reality shows também são a ‘sua praia’. Mesmo com alguns contratempos técnicos, já que ficou sem receber informações da produção devido a problemas com o auricular e teve também de improvisar quando os grafismos das expulsões não surgiram no estúdio, na estreia de ‘Casa dos Segredos 7’ o anfitrião esteve à altura do desafio e prova disso foi o facto de Bruno Santos, diretor-geral de programas da TVI, tê-lo abraçado no final da emissão.

