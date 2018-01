Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Goucha responde sobre prémio entregue a cunhado

Irmão do namorado do apresentador ganhou 10 mil euros.

Há cerca de uma semana, Manuel Luís Goucha atribuiu um prémio de 10 mil euros, no programa ‘Você na TV’, ao cunhado, Fernando [irmão do companheiro Rui Oliveira].



A polémica instalou-se pela coincidência, mas o apresentador da TVI já veio explicar toda a situação, e revelou que nada teve a ver com o caso.



"Não há interferência humana neste passatempo. Tudo é com o computador e na presença de um agente de autoridade. Quando cheguei ao carro diz-me assim o Rui: ‘Sabes quem é que ganhou o jackpot? Foi o Fernando’. E eu: ‘Qual Fernando?’, e ele: ‘O meu irmão’", revelou.