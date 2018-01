Governo apresenta em Montalegre projeto de prevenção para cinco áreas protegidas

Por Lusa | 06:10

O ministro do Ambiente apresenta hoje, em Montalegre, os projetos de restauro e de prevenção contra incêndios das áreas protegidas do Douro Internacional, Montesinho, Tejo Internacional e Serra da Malcata, num investimento global de quatro milhões de euros.

Na sessão, presidida por João Matos Fernandes, será feito um balanço do plano-piloto criado para o Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG) e apresentados os novos projetos de prevenção e restauro nos Parques Naturais do Douro Internacional, de Montesinho, do Tejo Internacional, do Monumento Natural das Portas de Ródão e da Reserva Natural da Serra da Malcata.

Após os incêndios que assolaram o Gerês em 2016, foi criado um plano piloto que vai ser, agora, replicado, com as devidas adaptações em duas áreas protegidas atingidas por fogos em 2017, o Parque Natural do Douro Internacional e o Monumento Natural das Portas de Ródão.