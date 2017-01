Governo da Madeira assegura apoio à produção de cana-de-açúcar

O bolo de mel da Madeira - um dos subprodutos derivados do mel extraído da cana-de-açúcar - remonta ao século XVI e leva, na sua composição, farinha, leite, açúcar, banha, manteiga, mel de cana-de-açúcar, especiarias (cravo, canela da Índia, gengibre, pimenta, noz moscada), amêndoas, nozes e cidra e constitui umas das iguarias mais apreciadas da doçaria madeirense, em particular no Natal.A produção de cana-de-açúcar no arquipélago da Madeira remonta ao século XV, tendo em 2016 atingido 10.812 toneladas. Em 2000, a produção cifrava-se em 2.871 toneladas.Num universo de 11.000 agricultores recenseados, 900 dedicam-se a esta produção, sendo um complemento às suas economias.A cana-de-açúcar tem cruzado séculos de história da ilha, de cujo processamento os insulares extraíram, num primeiro momento, o açúcar, que ficou conhecido como "ouro branco", e, depois, com a decadência da indústria açucareira nos finais do século XVI, a aguardente e o mel.O Infante D. Henrique, impulsionador da expansão portuguesa, foi o primeiro explorador desta produção, que moldou a paisagem agrícola e costeira madeirense, pontuando-a de complexos industriais."O açúcar madeirense era um produto de elevada qualidade, raro, escasso e de alto valor, que ficou conhecido como o 'ouro branco', que deu grande rendibilidade aos agricultores, aos senhorios, à Coroa, financiou expedições, fez construir igrejas e palácios, comprou pintura e ourivesaria", disse à agência Lusa o autor da obra "Canaviais, Açúcar e Aguardente na Madeira"."A Madeira foi importante na afirmação da cultura e consumo do açúcar no mundo ocidental a partir do século XV", observou.Com a concorrência dos açúcares das Canárias, de São Tomé e do Brasil, a indústria açucareira madeirense decaiu e os canaviais foram aproveitados para a produção de aguardente e mel, existindo, atualmente, quatro engenhos - Fábrica de Mel de Cana do Ribeiro Seco (Funchal), Sociedade de Engenhos da Calheta, Companhia dos Engenhos do Norte (Porto da Cruz -- Machico) e o Engenho Novo da Madeira (Calheta).A costa sul da Madeira é a área mais importante de canaviais, que se estendem desde a Calheta até Câmara de Lobos, passando pela Ponta do Sol e Ribeira Brava.Em 1900, segundo o Elucidário Madeirense, existiam na Madeira 49 fábricas de moer a cana-de-açúcar, 16 das quais trabalhavam a vapor e 33 pela força motriz da água.