Governo determina remoção de sedimentos no Tejo e redução da atividade da Celtejo

Por Lusa | 19:34

A remoção da espuma que cobre o Tejo em Abrantes, a redução da atividade da empresa Celtejo e a retirada de sedimentos do fundo de albufeiras foram medidas hoje anunciadas pelo Governo devido à poluição registada recentemente no rio.

Numa conferência de imprensa em Abrantes, no distrito de Santarém, após uma reunião com várias entidades, o ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, referiu que foram mobilizados seis camiões para a remoção da espuma nas margens do Tejo, junto ao açude de Abrantes.

Estes camiões estiveram em testes ao final da tarde e no sábado "iniciarão a sua função de forma regular".