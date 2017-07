Eurico Brilhante Dias - de braço direito de Seguro até ao Governo de António Costa

Novo secretário de Estado da Internacionalização com 45 anos, foi responsável pela elaboração do programa Indústria 4.0.

Por Lusa | 13.07.17

O novo secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, foi um dos braços direitos do ex-líder do PS António José Seguro antes de este perder as eleições internas para secretário-geral do partido.



Na direção de Seguro, Eurico Brilhante Dias, atualmente com 45 anos, foi responsável pela elaboração do programa Indústria 4.0.



Já com António Costa na liderança do PS, foi convidado para o segundo lugar da lista de deputados à Assembleia da República pelo círculo de Castelo Branco.



Professor universitário, licenciado em Gestão de Empresas e com doutoramento em Ciências Empresariais, o agora secretário de Estado que entrará para o Ministério dos Negócios Estrangeiros foi membro do Conselho de Administração da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) entre 2010 e 2011, e da AICEP Global Parque, SA entre 2007 e 2010.



Entrou para o Secretariado do PS em setembro de 2011, com António José Seguro, tendo chegado a assumir as funções de porta-voz do partido na anterior legislatura.



Já no consulado de António Costa foi uma das caras do projeto do PS para a reforma do sistema bancário e um dos deputados da Comissão de Inquérito Parlamentar que aprecia a atuação do Governo na nomeação e demissão da anterior administração da Caixa Geral de Depósitos proposta pelo PSD e CDS.



Nesta legislatura, exzerceu as funções de vice-presidente da Comissão Parlamentar de Assuntos Europeus, que acumulou com a função de membro da Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças.



Adepto do Sporting Clube de Portugal, comentador político na televisão, Eurico Dias foi professor no ISCTE, investigador e membro da Comissão de Peritos para o Desenvolvimento do Programa "Portugal Logístico", em 2006.



São os seguintes os novos secretários de Estado: Ana Paula Zacarias (Assuntos Europeus), Eurico Brilhante Dias (Internacionalização), Tiago Antunes (Presidência do Conselho de Ministros), Maria de Fátima Fonseca (Administração e Emprego Público), António Mendonça Mendes (Assuntos Fiscais), Ana Teresa Lehmann (Indústria) e Miguel João de Freitas (Florestas e Desenvolvimento Rural), Ana Pinho (Habitação).