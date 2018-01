Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo explica maior receita fiscal de sempre com comportamento da economia

Estado arrecadou 42,18 mil milhões de euros em 2017, mais 4,8% do que em 2016.

Por Lusa | 14:46

O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, afirmou este sábado, em Coimbra, que o bom comportamento da economia explica o facto de em 2017 se ter registado "a maior receita fiscal de sempre".



António Mendonça Mendes comentava os dados de Execução Orçamental de 2017, divulgados na quinta-feira, que revelam que o Estado arrecadou 42,18 mil milhões de euros em impostos em 2017, mais 1,937 mil milhões de euros (4,8%) do que em 2016.



"Os dados da receita fiscal o que demonstram é um comportamento muito positivo da receita ao longo de 2017", disse o secretário de Estado, que falava à agência Lusa antes de participar no XX Encontro Nacional da Associação Portuguesa dos Administradores Judiciais, que decorre no Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra.



António Mendonça Mendes sublinhou que a receita fiscal registada em 2017 é "a maior receita fiscal de sempre e que resulta de um contexto em que não houve nenhum aumento de impostos".



Portanto, argumenta o membro do executivo, a evolução positiva da receita deve-se a "um bom comportamento da economia, como aliás demonstra dois dos impostos que mais contribuem para este resultado que é o IVA [Imposto sobre o Valor Acrescentado] e o IRC [Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas]".



A receita com o IVA aumentou 5,9% em 2017 e o IRC registou um crescimento de 9,9%.



Para este ano, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais sublinhou que o Governo está confiante "nos objetivos e no cenário macroeconómico" traçado, que serviu de base para o Orçamento do Estado para 2018.



Segundo a Síntese de Execução Orçamental, divulgada pela Direção-Geral do Orçamento (DGO), os impostos diretos (IRS, IRC e outros) totalizaram 18.331,6 milhões de euros, mais 583,9 milhões de euros (3,3%) do que em 2016.



A entidade liderada por Manuela Proença diz que o aumento dos impostos diretos se deve sobretudo ao "desempenho de IRC [mais 9,9% para 5.748,7 milhões de euros] que permitiu fazer face à quase estagnação da receita de IRS [+0,1% para 12.231,5 milhões de euros]".



De acordo com a síntese de execução orçamental divulgada na quinta-feira, para a variação dos outros impostos diretos contribuiu o adicional ao IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis) com 129,9 milhões de euros, cobrado pela primeira vez em 2017, "que absorveu a menor cobrança registada pela Contribuição Extraordinária sobre o setor energético (-52,1 milhões de euros) e pela Contribuição sobre o setor bancário (-34,6 milhões de euros)".



Já no que diz respeito aos impostos indiretos, o Estado arrecadou 23.848,8 milhões de euros, mais 1.353,3 milhões de euros do que em 2016. Esta subida de 6% ficou acima da previsão do Governo de 5,6% e foi principalmente explicada pelo crescimento da receita de IVA (5,9%), que totalizou 15.976,7 milhões de euros (mais 894,2 do que no conjunto de 2016).