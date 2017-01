Governo polaco quer pulseira eletrónica para quem não paga pensão de alimentos

Em declarações ao canal público de informação contínua TVP Info, o vice-ministro da Justiça polaco, Michal Wojcik, considerou hoje que a pulseira eletrónica vai permitir economizar dinheiro ao Estado, pois o equipamento custa 80 euros mensais por pessoa, enquanto cada detido custa dez vezes mais.Além disso, a pulseira tem a vantagem de permitir vigiar os maus pagadores que trabalham no mercado negro e declaram não dispor dos recursos necessários para cumprir com as suas obrigações legais.Segundo a administração prisional, em fins de 2016, cerca de 3.700 pessoas cumpriam pena por não pagamento de pensão alimentar e outras 1.600 estavam a caminho das prisões, com problemas de sobrelotação.Atualmente, perto de metade dos processos por não pagamento das pensões de alimentos não são concluídos, pois basta que os infratores paguem uma pequena parte do que devem para deixarem de ser maus pagadores persistentes.A lei que está em preparação estabelece que os pais que não paguem as pensões alimentares durante mais de três meses consecutivos incorrem numa pena que pode ir até um ano de prisão.