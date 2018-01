Governo timorense regula procedimento de investimento privado

Por Lusa | 05:21

O Governo timorense aprovou esta semana um decreto-lei que regula os Procedimentos do Investimento Privado, na sequência da aprovação no ano passado da nova lei que regula o investimento privado em Timor-Leste.

O diploma foi apresentado pelo primeiro-ministro, Mari Alkatiri, e pela Agência de Promoção de Investimento e Exportação de Timor-Leste (TradeInvest) e foi aprovado "depois de algumas alterações", referiu o Governo, em comunicado.

A nova lei, aprovada a 23 de agosto do ano passado, "veio simplificar e desburocratizar as regras para o investimento externo e nacional de forma a promover a atração de investimento privado, harmonizando a legislação nacional com as melhores práticas internacionais constantes do Acordo Global de Investimento da Associação de Nações do Sudeste Asiático".