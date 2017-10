Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Grande Hotel do Porto acolheu Eça de Queirós e Imperatriz

Abriu portas em 1980 e foi refúgio de espiões, políticos e exilados. palco da nobreza e aristocracia mundial, mantém intelectualidade e boémia.

Por Patrícia Lima Leitão | 09:30

Entrar no Grande Hotel do Porto é viajar ao passado numa revisitação dos anos 80 do século XIX e às festas da aristocracia. Falamos do segundo hotel mais antigo da cidade – honra que vai para o Grande Hotel de Paris – e dos mais prestigiados.



O escritor Eça de Queirós era hóspede frequente e aqui faleceu Teresa Cristina, a última imperatriz do Brasil, em 1889. Em 1917, também nestas instalações, esteve preso o primeiro-ministro Afonso Costa, aquando do golpe de estado de Sidónio Pais.



Palco da nobreza e aristocracia mundiais, foi remodelado pela última vez em 2002 e manteve a traça clássica do modelo original, sempre com o charme e encanto dramático do fim de século oitocentista. Combina agora modernidade, conforto e design intemporal, com uma localização privilegiada, ao lado de lojas, teatros e monumentos na Baixa do Porto.



Oferece 94 quartos requintados e o restaurante D. Pedro II, o bar e o salão das colunas são três dos espaços mais emblemáticos. A cozinha aposta nos sabores tradicionais, com inspiração contemporânea. O brunch é servido aos sábados e domingos e o tradicional chá das cinco pisca os olhos aos locais e curiosos que passam pela rua de Santa Catarina.