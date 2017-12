Guarda Civil espanhola encontra cadáver que poderá ser de jovem desaparecida desde 2016

Por Lusa | 31.12.17

A Guarda Civil espanhola encontrou na madrugada de hoje em Rianxo (Galiza) um cadáver que poderá ser o da jovem madrilena Diana Quer, desaparecida em 2016, na sequência da confissão do seu alegado homicida, José Enrique Abuín.

O corpo foi encontrado às cinco da manhã (menos uma hora em Lisboa) num poço localizado numa propriedade industrial em Asados, em Rianxo (província da Corunha).

De acordo com o ministro do Interior espanhol, José Ignacio Zoido, tudo parece indicar que se trata da jovem que desapareceu a 22 de agosto de 2016 em A Pobra do Caramiñal (Corunha), mas salientou que falta a confirmação forense.