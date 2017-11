Zé Pedro confessa que o incentivo dos fãs fê-lo aguentar-se até ao fim do concerto.

Por Vânia Nunes | 08:06

Debilitado e frágil, Zé Pedro, de 61 anos, não quis defraudar as expectativas dos milhares de fãs que marcaram presença no concerto dos Xutos & Pontapés no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no sábado. No final, acabou por ser surpreendido com tanto apoio e não escondeu a emoção.