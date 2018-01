Guterres avisa que ameaça das armas de destruição em massa está a ganhar força

Por Lusa | 18:03

O secretário-geral da ONU, António Guterres, avisou hoje que a ameaça das armas de destruição em massa está a ganhar força, apelando a um novo impulso das políticas internacionais de não proliferação.

"A ameaça que representam as armas de destruição em massa persiste e, de facto, parece que está a ganhar força", declarou Guterres, na abertura de uma sessão especial do Conselho de Segurança das Nações Unidos sobre a não proliferação deste tipo de armamento.

"Os medos globais relacionados com as armas nucleares estão no nível mais alto desde a Guerra Fria", prosseguiu.