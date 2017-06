Hambúrgueres para todos na 'The B Temple'

O espaço tem lugar para 55 pessoas, o valor médio por refeição é de 15 euros.



Com estas apostas, a casa lisboeta espera responder aos clientes, sempre com qualidade. O objetivo é apresentar o "melhor hambúrguer de 2017".O espaço tem lugar para 55 pessoas, o valor médio por refeição é de 15 euros.

No chiado apenas há seis meses, a hamburgueria ‘The B Temple’ acrescentou à sua ementa duas entradas e três hambúrgueres para todos os gostos.O Saint Graal é uma sugestão para os amantes de carne vermelha. É composto por carne Black Angus, bacon e linguiça. Já o Pullum é a resposta para aqueles que preferem menos calorias. Conta com frango, alface, chutney de manga e pimento vermelho. Por fim, o Tuna, com atum, funcho, cebola rocha e molho tártaro.O cliente pode ainda escolher o pão, desde o sem glúten até ao bolo do caco e o brioche. Mas antes de provar estas iguarias, tem ao seu dispor duas entradas: a Hóstia de Farinheira (massa filo, farinheira e queijo de cabra) e a Hóstia de Tofu (massa filo, tofu, tomate seco e compota de cebola).