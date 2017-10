Hamburgueria homenageia cidade de Lisboa

Antigo talho deu lugar a um restaurante no lisboeta bairro da Graça. As escolhas são variadas e surpreendem.

Por Paulo Fonte





O Graça dos Adultos, na foto, apresenta uma dimensão para campeões (9 €) e inclui 300 gr de carne, cebolada, ovo e bacon. Já quanto ao Vila Berta (6 €), leva legumes migados. Para conferir na rua do Sol à Graça, 71. Encerra ao domingo. O Tuk Tuk (7,5 €) é dos mais requisitados e tem a caraterística de em vez de carne levar bacalhau migado com espinafres frescos. O Talho (7 €) conta com 150 gramas de carne de vaca, cebolada, queijo flamengo, ovo estrelado e bacon; o Elétrico 28 (7,20 €) tem salmão da Noruega.

O elétrico 28, os tuk tuk ou a vila berta, elementos icónicos de Lisboa, são homenageados no prato na Hamburgueria no Talho, um restaurante na Graça que nasceu onde antes existia um talho.Ganchos onde se pendurava a carne são agora utilizados para segurar os casacos, a casa de banho ocupa o espaço da antiga arca frigorífica, o lavatório fica na antiga tábua utilizada para cortar carne. A ementa conta com dez sabores, mais um hambúrguer que varia todos os meses.