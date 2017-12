Príncipe britânico vai desposar atriz americana em maio.

21.12.17

O Palácio de Kensington divulgou esta quinta-feira as fotografias oficias do noivado do Príncipe Harry e a atriz americana Meghan Markle.As imagens, da autoria do fotógrafo de moda Alexi Lubomirski, foram tiradas em Frogmore House, no castelo de Windsor, em Inglaterra, e revelam a grande cumplicidade dos noivos.O fotógrafo agradeceu aos noivos a oportunidade, no Instagram.Harry e Meghan têm casamento marcado para maio do próximo ano, em Windsor, na Inglaterra.