Helena é a grande vencedora da 'Casa dos Segredos'

A sexta edição da Casa dos Segredos terminou esta madrugada e teve como grande vencedora Helena Isabel.

A alentejana conseguiu 74% dos votos dos telespectadores do reality show da TVI, a maior percentagem de sempre alguma vez conquistada por um vencedor deste programa. A vitória deu à jurista 20 mil euros, mais mil arrecadados dentro da casa.

Em segundo lugar ficou o atleta Diogo S., em terceiro a açoriana Carla, em quarto Cláudio Alegre e em quarto a angolana Tucha.

As últimas duas edições da Casa dos Segredos foram ganhas por mulheres, enquanto nas quatro primeiras a escolha dos portugueses recaiu sempre sobre o sexo masculino.

Elisabete ganhou a quinta edição do Secret Story com 31% dos votos, Luís Nascimento foi o vencedor da quarta edição com 47%, Rúben Boa Nova conquistou a terceira edição com 35%, uma percentagem semelhante ao vencedor da segunda edição, João Mota, que teve o apoio de 37% dos telespectadores do programa. A edição de estreia da Casa dos Segredos em Portugal foi ganha por António que ainda hoje é conhecido pelas suas "chouriças".

No dia 8 de janeiro arranca um novo Desafio Final com ex-concorrentes de todas as edições do programa.

