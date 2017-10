Herman José arrasa Maria Vieira

Em causa os posts que a atriz publica na rede social Facebook.

02.10.17

Herman José criticou Maria Vieira e o marido, Fernando Rocha, pelas polémicas opiniões publicações da atriz no Facebook.O humorista disse a Rui Unas, no programa entrevistas para a Internet ‘Maluco Beleza’ que os textos de Vieira, em que esta tem arrasado fuguras como Marcelo, António Costa ou até Salvador Sobral - ao mesmo tempo que tece os mais rasgados elogios a Donald Trump -, não são escritos pela atriz, mas sim por Fernando Rocha."Não há pior do que brilhar pela negativa", diz Herman, que qualifica as publicações de Vieira com palavras duras.

"Quando ouves a Maria Vieira falar – e estou a dizer isto sem o mínimo de ironia – percebes que ela não tem mais do que 50 palavras no seu vocabulário. ‘Olá queridinha, parrachita, está calorzinho, estou com fominha, vou agora para a casinha’. Ela não sai dali. E a escrita é elaboradíssima. Fala em paradigma, fala em pusilanimidade, uma riqueza de vocabulário que não se encaixa na Maria."



Herman garante que Fernando Rocha é o autor das publicações, mas que os dois funicionam como uma equipa. "Aquele corpo de duas cabeças faz com que ele tenha uma paixão grande pela escrita e escreva muito e ela o acompanhe, solidária, dando-lhe a visibilidade do nome. Não vale a pena virem dizer que é ela que escreve, que não é. É um organismo que escreve".



Herman acha que o casal está a ser vítima de uma moda comum na Internet. "Ele acham que estão a reunir muito seguidores, mas na verdade as pessoas gostam de ver os outros a enterrarem-se. Acham que estão a criar uma coisa boa, mas não é".



Ainda assim, Herman diz que Fernando Rocha e Maria Vieira são "um casal encantador" e lembra que, há dois anos, trabalhou com ela no programa 'Nélio e Idália'. "Foi de um profissionalismo impecável", ressalva Herman.