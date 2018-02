Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Herman José cruzou-se com Madonna em festa

"Acabou por ser um privilégio", confessou humorista.

07:56

Herman José cruzou-se com Madonna na festa de aniversário de Giancarlo Giammetti, o namorado do designer Valentino, em Lisboa, e ficou encantado com a rainha da pop.



"Gostei imenso de a conhecer, foi muitíssimo gentil mas sinto que não é uma mulher que tenha a vida fácil. Ser uma vedeta planetária faz com que a pessoa nunca esteja verdadeiramente à vontade nos sítios públicos", revelou aos jornalistas durante um evento, ontem, em Lisboa.



"Fui o primeiro a cumprimentá-la a seguir ao aniversariante, e ainda estivemos os três a falar um bocadinho. Foi muito divertido e acabou por ser um verdadeiro privilégio", contou.