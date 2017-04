Hotel da Música tem sinfonia única

O que achou desta notícia?







Muito mais que um espaço de design, o Hotel da Música é um verdadeiro mergulho numa sinfonia única de experiências. Integrado no emblemático edifício do Mercado do Bom Sucesso, no coração do Porto, o hotel alia modernidade e conforto a toda uma orquestra de cultura, gastronomia e história.Dedicado por completo ao universo musical, o hotel tem acesso direto ao mercado, tornando-se um ponto de encontro entre a música, a arte, compras, sabores e negócios. Com um design completamente contemporâneo, este quatro estrelas oferece 85 quartos espalhados pelos cinco mil metros quadrados dos cinco pisos. O espaço tem ainda disponível um lobby bar, lounge, restaurante e sala polivalente.Os quartos, espaçosos e inspirados em compositores, oferecem comodidade no ambiente aconchegante de uma canção de embalar. Aliás, por todo o hotel encontram-se instrumentos musicais, assim como pautas com notas.Este hotel localizado no largo Ferreira Lapa é mesmo uma homenagem a todos os edifícios emblemáticos da cidade eleita o melhor destino europeu de 2017, como a Casa da Música, o Museu Soares dos Reis, Coliseu, Teatro do Campo Alegre, Exponor e o Centro de Congressos da Alfândega.