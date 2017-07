Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Hotel Rural Quinta do Marco oferece dias de descanso

Unidade hoteleira situada em Santa Catarina da Fonte do Bispo, Tavira, à beira da Serra do Caldeirão.

18:04

Rodeado pela natureza, é na serra algarvia que se encontra este hotel de charme. Situado em Santa Catarina da Fonte do Bispo, no concelho de Tavira, aqui o silêncio impera, aliado à beleza da paisagem, entre a serra e o oceano.



Com excelentes acessos, perto das praias mas longe da confusão da época alta, o espaço promove a natureza no seu estado puro, inserido em 18 hectares de campos verdejantes, naquilo que os proprietários definem como "um verdadeiro jardim mediterrânico".



São 24 quartos, duplos e triplos, piscinas para adultos e crianças, sala de massagens, spa, sala de reuniões, restaurante e bar, que compõem a oferta. O restaurante panorâmico proporciona uma vista que se estende por 10 km e se perde no azul do mar.



Na extensa propriedade, os passeios a cavalo são uma das experiências proporcionadas aos hóspedes, bem como o contacto direto com animais que fazem parte da fauna do local, com a crença nos seus benefícios para a saúde.



Passeios pela quinta, pedestres ou de bicicleta, espaços com sombra para leitura e contemplação ou, ainda, atividades de cultivo de produtos biológicos naturais da região fazem parte dos programas possíveis e que enriquecem a experiência.