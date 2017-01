Icebergue gigante em risco de se soltar da Antártida

Se o icebergue se chegar mesmo a desprender, os cientistas acreditam que tal teria um impacto bastante forte no nível dos ocenos, podendo-se registar uma subida das águas de cerca de dez centímetros.







A fenda no Larsen C já tem vindo a ser observada há varios anos pelos investigadores, no entanto, e segundo os mesmos, esta só aumentou significativamente nos últimos meses, o que os leva a concluir que tal se trata de um fenómeno exclusivamente geográfico e não climático.

Um icebergue gigante - considerado um dos dez maiores do mundo - está em risco de se soltar a qualquer momento do continente da Antártida.Segundo alguns cientistas do País de Gales, na origem do problema está uma fenda gigante no segmento de gelo Larsen C, que tem vindo a crescer de uma forma bastante acentuada desde o início do mês de dezembro. Atualmente o icebergue e o segmento estão presos por apenas 20 quilómetros de gelo.Com cerca de cinco mil quilómetros quadrados, o icebergue tem uma extensão correspondente ao tamanho da região do Algarve, segundo a BBC News.